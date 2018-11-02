للمرة الثانية.. هجوم إرهابي جديد على حافلة أقباط جنوب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفذ مسلحون إرهابيون، الجمعة، هجوما جديدا استهدف أقباطا خلال اتجاههم للصلاة بإحدى الأديرة بصحراء محافظة المنيا، جنوب العاصمة القاهرة، ما تسبب في مقتل 7 وإصابة 14 آخرين.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها على حافلة تقل عددا من الأقباط خلال رحلتهم للصلاة بنفس الدير خلال عام.

وقال الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، إن "7 أقباط قتلوا وأصيب 14 آخرين فى هجوم على حافلة صغيرة كانت متجهة إلى دير الأنبا صمويل الواقع على الطريق الصحراوى الغربى مقابل مغاغة"، وذلك وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لديه.

وأضاف أسقف المنيا فى تصريحات لـCNN بالعربية، أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل"، مشيرا إلى أن "الحادث يذكر بحادث آخر وقع منذ عام بنفس المكان، في إشارة منه إلى "حادث شهداء دير الأنبا صموئيل"، حسب قوله.

وأكد الأنبا بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة المصرية، أن "الحادث وقع بالقرب من نفس الحادث الذى وقع منذ عام فى الطريق المؤدى لدير الأنبا صموئيل"، مؤكدا سقوط عدد من "الشهداء والمصابين" في الهجوم.

وأضاف فى تصريحات لـCNN بالعربية أن "عدد الشهداء لا يقل عن 7 أشخاص، جميعهم من الأقباط".

وطبقا لبيان الكنيسة المصرية الذي وردت منه نسخة إلى CNN بالعربية، فقد جاء فيه أنه "تشير المعلومات الأولية لنتائج حادث دير القديس الأنبا صموئيل المعترف إلى وقوع ٧ شهداء وعدد من المصابين".

وذكر البيان أنه "كان أتوبيس تستقله إحدى العائلات من قرية الكوامل بحري، سوهاج قد تعرض لاعتداء بإطلاق نيران عليه بالقرب من منطقة دير الأنبا صموئيل، ما أسفر عن وقوع إصابات بين ركابه".

كما جاء في البيان أنه "تعرض ميكروباص تابع لإحدى قرى المنيا لاعتداء مماثل بنفس المنطقة ما أسفر عن وقوع عدة إصابات أخرى بالإضافة إلى سقوط ٧ شهداء. وقد تبين أسماء بعض المصابين وهم : مريم رزق نسيم، وأحلام حليم، ومارينا سلامة، وإبراهيم يوسف، وإبراهيم فرج".

ونقلت قناة "النيل للأخبار" الرسمية أنه أسفر عن الهجوم "استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين"، منوهة بضرورة التعامل مع "البيانات الرسمية". وأضافت نقلا عن مصدر أمني، لم تذكر اسمه، أنه " يتم حاليا ملاحقة منفذي هجوم حافلة الأقباط".