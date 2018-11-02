الأمين العام للأمم المتحدة: هناك الآن فرصة للسلام في اليمن

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالإعلانات الأخيرة للأحزاب اليمنية التي أعربت عن استعدادها لاستئناف المشاورات، قائلا إن "هناك الآن فرصة للسلام في اليمن. ويجب التمسك على موجة الزخم التي تم بناؤها هذه".

وخلال حديثه للصحفيين في نيويورك الجمعة، قال غوتيريش إن "الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم. هذه ليست كارثة طبيعية. إنها من صنع الإنسان. اليمن يقف اليوم على شفا الهاوية"، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف أنه "على الجانب الإنساني، الوضع يائس. يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الأوضاع السيئة بالفعل إلى أسوأ مجاعة شهدناها منذ عقود"، معتبرا أنه "على الجانب السياسي هناك بوادر أمل. يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتعظيم فرص النجاح".

وأكد أن لدى المجتمع الدولي "فرصة حقيقية لوقف دورة العنف التي لا معنى لها ومنع وقوع كارثة وشيكة"، قائلا: "لقد حان وقت العمل". فيما رأى أن التصعيد العسكري والأزمة الاقتصادية الحادة والسريعة خلال الأشهر القليلة الماضية أدى إلى "تفاقم الوضع الذي لا يطاق بالفعل". وقال: "لقد تم الاستخفاف بالقانون الإنساني الدولي مرارا وتكرارا".

ونقل تحذير منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، خلال حديثه في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، من أن "اليمن أقرب إلى المجاعة أكثر من أي وقت مضى، حيث تقوم الأمم المتحدة وشركاؤها بتغذية 8 ملايين شخص في اليمن".