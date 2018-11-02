خارجية أمريكا: الجو مناسب لحوار أطراف الأزمة اليمنية

أول فيلم سينمائي بعدن منذ بدء حرب اليمن.. 10 أيام قبل الزفة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، إن الجو مناسب لحوار الأطراف بالأزمة اليمنية، وذلك بحسب "المحادثات التي جرت مع شركائنا والمحاورين اليمنيين ولدينا فريق شديد التركيز على ذلك، نعتبر بالفعل أن الوقت مناسب الآن"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في الملخص الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، حيث أضاف بالادينو: "يتمتع شركاؤنا السعوديون والإماراتيون بحق الدفاع عن حدودهم. ما زلنا نؤيد هذا الحق وندعو الحوثيين إلى وقف إطلاق الضربات بالصواريخ والطائرات بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الفور، ثم يمكن الاستمرار في إحراز بقية التقدم".

وأضاف: "سيكون من الجيد أن يتوافر حسن النية في البداية فيما نمضي قدما. علينا أن نركز على الهدف ونحن… نرغب أن ندفع قدما بالحل السياسي الآن، لذا ينبغي وقف الأعمال العدائية في البداية ثم الدفع قدما بالمشاركة السياسية. وهذا ما سيخفف على المدى الطويل مأساة المعاناة الإنسانية التي انبثقت من الصراع".

وأردف: "نحن نجري حوارا مع مجموعة واسعة من المحاورين اليمنيين والشركاء الدوليين حول هذا الموضوع ونحن نشارك فيه".