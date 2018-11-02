تحالف "دعم الشرعية": دمرنا أهداف بقاعدة الدليمي الجوية في صنعاء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، فجر الجمعة، عن توجيهه ضربات ضد أهداف عسكرية في قاعدة الدليمي الجوية، غرب صنعاء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقل تقرير الوكالة على لسان المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي قوله: "هذه العملية شملت تدمير مواقع إطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الأرضية للطائرات بدون طيار وورش التفخيخ والتجميع والمواقع المساندة لها بقاعدة الديلمي الجوية بصنعاء".

وتابع قائلا: "عملية الاستهداف جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة لمراقبة نشاطات المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بهدف تدمير وتحييد مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وأكد المالكي على "استمرار عمل مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة الجوية للطائرات الأممية والإغاثية بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بعملية الاستهداف، وأن عملية الاستهداف نُفذت بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وكذلك قواعد الاشتباك لقيادة القوات المشتركة للتحالف".