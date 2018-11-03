ملك البحرين من الرياض: نرفض "الافتراءات الإعلامية" على السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، عن رفض بلاده لـ"الافتراءات الإعلامية المغرضة" ضد المملكة العربية السعودية، وأكد ثقته بنزاهة واستقلالية القضاء السعودي في الكشف عن الحقائق، وذلك بعد وصوله إلى السعودية، السبت.

وقال ملك البحرين بعد وصوله إلى العاصمة السعودية، الرياض: "نعرب عن رفضنا القاطع للحملات الممنهجة والافتراءات الإعلامية المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية من أي جهة كانت، مطالبين المسؤولين عنها بإيقافها ومنع استمرارها حتى تتبين نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهدف كشف حقائق الأمور"، وفقا لوزارة الخارجية البحرينية.

وعبر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة عن ثقته باستقلالية ونزاهة القضاء السعودي، مجددا تضامن البحرين مع السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ومؤكدا على أن هذا التضامن يشكل "صمام أمان" وخيارا "لا حياد عنه".

وكان العاهل السعودي قد استقبل ملك البحرين، السبت، في قصر العوجا بمنطقة الدرعية الواقعة في الرياض، وبحث الجانبان "مستجدات الأحداث في المنطقة"، والعلاقات "الأخوية الوثيقة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).