المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية يعلن سقوط مقاتلة ويكشف مصير قائدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، عن سقوط مقاتلة أثناء طلعة تدريبية، السبت، نتيجة خلل فني.

ونشر الرفاعي الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وأكد فيه أن المقاتلة سقطت خلال طلعة تدريبية بسبب حدوث "خلل فني" في أدوات التحكم الخاصة بالطائرة.

وعن مصير الطيار، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، نجاة قائد المقاتلة المصرية، دون أن يكشف عن المكان الذي سقطت به.

يذكر أن مصر كانت قد شهدت هجوما على 3 حافلات كانت تقل عددا من الأقباط من دير الأنبا صموئيل، الجمعة، وقد راح ضحية الهجوم 7 أشخاص وأصيب 20 آخرون.