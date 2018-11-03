أردوغان وترامب.. لقاء مرتقب في باريس وقضايا عدة على الطاولة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – سيلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في العاصمة الفرنسية، باريس، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

وسيلتقي الرئيسان في منتدى باريس للسلام، المنتدى السنوي الجديد الذي يسعى لتعزيز التعاون الدولي من أجل التغلب على التحديات العالمية، ومن المقرر أن يُعقد في 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري ويستمر لـ3 أيام.

وناقش أردوغان وترامب قضايا عدة، منها منبج وإدلب السوريتين، واتفقا على أن يبقيا على اتصال وثيق لتداول القضايا الثنائية والإقليمية، خلال الأيام المقبلة وفقا للأناضول.

يذكر أن العالقات التركية-الأمريكية شهدت تحسنا نسبيا خلال الفترة الماضية، بعد أن أفرجت أنقرة عن القس الأمريكي الذي كان محتجزا لديها، أندرو برونسون.