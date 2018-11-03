متحدثة السفارة السعودية بواشنطن عن موت الشقيقتين: التفاصيل قيد التحقيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت فاطمة باعشن، المتحدثة باسم السفارة السعودية واشنطن، إن "التفاصيل" الخاصة بالشقيقتين السعوديتين اللتين عثر على جثتيهما بنيويورك، "لا تزال قيد التحقيق"، وفقا لما جاء بحسابها على موقع "تويتر".

وتحدث باعشن عن الشقيقتين روتانا فارع، التي بلغت من العمر 22 عاما، وشقيقتها تالا فارع، التي ماتت عن ناهز 16 عاما، قائلة إن "التقارير" التي تحدثت عن "أمر" الفتاتين بمغادرة الولايات المتحدة لـ"طلب اللجوء" هي "خاطئة تماما".

وشددت باعشن في تغريدتها على أن "التفاصيل لا تزال قيد التحقيق، وسيتم مشاركتها في الوقت المناسب"، حسب تعبيرها.

وتم العثور على جثتيهما وكانتا مربوطتين مع بعضهما البعض من منطقة الخصر والأيدي، قرب ضفاف نهر هادسون، الأسبوع الماضي.