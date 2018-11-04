القضاء البحريني يحكم بالمؤبد على القيادي الشيعي المعارض علي سلمان

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أسقطت محكمة الاستئناف العليا البحرينية، الأحد، حكم البراءة الصادر بحق القيادي الشيعي والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المعارضة المحلولة، علي سلمان، وأصدرت بحقه وشخصين آخرين حكما بالسجن المؤبد.

ووجهت المحكمة تهم "التعاون" و"نقل معلومات حساسة" لمسؤولين في الحكومة القطرية، للمتهمين الثلاثة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية دون أن تذكر أسماءهم.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن المحكمة قبلت طعن النيابة العامة باستئناف حكم محكمة أول درجة، بإلغاء الحكم الصادر ومعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد.

بدورها، وصفت منظمة العفو الدولية التهم بـ"الزائفة" والحكم الصادر بـ"تزييف للعدالة"، إذ قالت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هبة مورايف، في بيان إن "الشيخ علي سلمان سجين رأي ومحتجز لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير".

وقد حكم على علي سلمان بالسجن لمدة 4 سنوات في 2015 بتهم تتعلق بخطابات عن حراك عام 2011، بحسب منظمة العفو الدولية.

وبدأت محاكمة سلمان بتهم التجسس في 2017، وهو العام الذي قررت فيه البحرين والسعودية ومصر والإمارات مقاطعة قطر سياسيا وتجاريا، وقد تمت تبرئته في يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يسقط حكم البراءة بحقه، وفقا لمنظمة العفو.