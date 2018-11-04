انطلاق تدريبات "درع العرب 1" العسكرية بمصر بمشاركة 5 دول

ما هي القوة الفعلية للجيش الروسي؟

هل تصبح نيجيريا قوة لا يُستهان بها في عالم الطيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تشارك كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والأردن والكويت في التدريبات العسكرية التي تستضيفها مصر، والتي أطلق عليها اسم "درع العرب 1".

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك إن "التدريب العسكري المشترك يستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بالبحر المتوسط".

وأضاف: "تتضمن المراحل الأولى للتدريب اصطفاف القوات المشاركة بالتدريب، وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ جميع المهام التدريبية المخططة.. ويهدف التدريب إلى تطوير العمل المشترك بين القوات المشاركة بالتدريب والتخطيط وإدارة أعمال قتال القوات بين مختلف الأسلحة البحرية والجوية والبرية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة في مجال أعمال القتال".

ولفت إلى أن هذا التدريب "يعد من أهم التدريبات التي تؤدي إلى تنمية وترسيخ أواصر التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية الشقيقة، وتطوير العمل العربي المشترك في ظل التحديات الحالية بالمنطقة".