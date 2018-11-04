ترامب: بدت إيران على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهدي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، والتي ستدخل حيز التنفيذ الإثنين، بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ أمريكا، وأشار إلى أن طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت مؤخرا.

وقال ترامب: "لقد تغيرت الأمور كثيرا منذ بداية عهدي، إذا عدتم إلى اليوم الذي سبق تسلمي للمنصب، سترون أن إيران بدت وكأنها على وشك السيطرة على الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن الوضع تغير بسرعة وأضاف قائلا: "الآن لا أحد يتحدث عن ذلك".

وعن العقوبات التي ستسري الإثنين على طهران، أكد ترامب مجددا على أنها "الأكثر صرامة في تاريخ أمريكا"، وأشار إلى أن السبب في هذه العقوبات هو السلوك الإيراني.

وبشأن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، قال ترامب إن الجمهوريين سيحققون نتائج جيدة في مجلس النواب، ولكنه أكد أن مجلس الشيوخ يبقى أولوية بالنسبة له.