دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإعادته العقوبات على إيران بالإضافة إلى تصريح "من يريد أن يدمر اليهود - نحن سندمره"

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أشكر جميع الزعماء في أمريكا وفي العالم الذين أدانوا الهجوم المعادي للسامية المروع على الكنيس بمدينة بيتسبرغ. كما أشكر الرئيس ترامب الذي زار أسر الضحايا والمصابين مع عائلته وأشكره على تصريحاته القوية بأن "من يريد أن يدمر اليهود - نحن سندمره".

ونشر نتنياهو مقطع فيديو في تغريدة منفصلة قال فيه: "ادعو منذ سنوات إلى استئناف العقوبات بأكملها ضد النظام الإرهابي الإيراني القاتل الذي يهدد العالم، تأثير العقوبات الأولية بات ملموسا حيث الريال يتراجع والاقتصاد الإيراني يتراجع ونرى النتائج على الأرض.."

وأضاف: "شكرا لك إيها الرئيس ترامب على هذه الخطوة التاريخية، العقوبات وصلت حقا.."