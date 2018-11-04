دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن السعوديين اعترفوا بأن عملية قتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي كانت "متعمدة"، وأشار إلى أن واشنطن بدأت بالفعل بتحديد بعض المسؤولين عن هذه العملية، وذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة "فوكس نيوز"، الأحد.

وقال بومبيو إن السعوديين اعترفوا بأن عملية قتل خاشقجي تمت عن قصد، ولفت إلى أن الحقائق التي تستهدف واشنطن الوصول لها لم تتكشف بعد، وأشار إلى أن أمريكا تعمل "بجد" على هذا الأمر مع أنقرة والرياض.

وعن محاسبة المسؤولين، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل بتحديد بعض المسؤولين عن هذه العملية، ولفت إلى أنه تم سحب تأشيرات الدخول إلى أمريكا من 16 شخصا استطاعت واشنطن تأكيد ارتباطهم قتل الإعلامي السعودي.

وشدد بومبيو على أن أمريكا ستقوم بمحاسبة جميع المسؤولين عن العملية التي وصفها بـ"البشعة"، ولكنها ستأخذ بالاعتبار الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع السعودية، والتي تلعب دورا هاما في التصدي للدولة الأكثر رعاية للإرهاب، إيران، والتي تهدد أمن أمريكا وإسرائيل.