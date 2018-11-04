يُعتقد أنه كان محتجزا.. عائلة الوليد بن طلال تعلن "عودة" أخيه خالد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت الأسرة المقربة من الأمير ورجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال عن عودة أخيه الأمير خالد بن طلال، الذي يُعتقد أنه كان محتجزا منذ عام بسبب قضايا تتعلق بالفساد، دون أن يصدر تصريح رسمي من الحكومة السعودية بعد.

ونشرت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، الجمعة، أرفقتها بصور لأبيها وعمها وابن عمها، الوليد بن خالد بن طلال، الملقب بـ"الأمير النائم" لأنه يعيش في غيبوبة منذ فترة، وكتبت فوق الصور "الحمدلله على سلامتك"، في إشارة إلى عمها.

ويُعتقد أن الأمير خالد كان محتجزا بتهم تتعلق بالفساد منذ يناير/كانون ثاني الماضي رفقة أخيه، الذي أُطلق سراحه في نفس الشهر.

لم تجب السلطات السعودية على أسئلة CNN بعد فيما يتعلق بمسألة احتجاز الأمير السعودي وعملية إطلاق سراحه.