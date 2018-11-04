السيسي: الشعوب التي حاولت تغيير واقعها بـ"حسن نية" جنت الفوضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الشعوب التي طالبت بالتغيير في الشرق الأوسط خلال ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، جنت الفوضى، وأشار إلى ان قوة حشد الشباب لتغيير الواقع بالقوة تخرج في أغلب الأحيان عن السيطرة، كما ضرب بإعادة إعمار سوريا مثالا لما أسفرت عنه الفوضى في دول الشرق الأوسط، وذلك خلال مداخلة أجراها في جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات.. آليات بناء المجتمعات والدول"، ضمن منتدى الشباب العالمي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال السيسي إن الشعوب التي حاولت تغيير واقعها وتحركت بـ"حسن نية" من أجل إصلاح بلدانها جنت الفوضى، وخسرت أكثر مما كانت ستخسر في حال استمرار الوضع في بلدانها كما كان، وفقا للهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

وعن التجربة المصرية خلال ما يسمى بـ"الربيع العربي"، أكد الرئيس المصري أن المصريين عاشوا "كل يوم في مرار ومعاناة من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وعلى مصير 100 مليون مصري"، وفقا للهيئة.

وأضاف قائلا: "عندما فتحنا الباب للفوضى من دون قصد، نتج عنها كسر حاجز استخدام السلاح من جانب جماعات كانت موجودة وتعيش معنا في مصر، ولكن بمجرد أن أتيحت لها الفرصة، وفتح الباب أمامها أصبح لديها استعداد للقفز على السلطة حتى لو استخدمت السلاح".

ونوّه السيسي إلى أن قوة حشد الشباب والرأي العام لتغيير الواقع بالقوة "تخرج في الغالب عن السيطرة"، لافتا إلى أن ذلك يخلق فراغا يؤدي إلى "تدافع" عدة قوى داخلية وخارجية للتدخل في شؤون الدولة، ما ينتج عنه انهيار للمؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الأمنية والقوات المسلحة.

أما عن قضية إعادة إعمار سوريا، قال السيسي إن هذه العملية تحتاج لـ300 مليار دولار على الأقل، وتساءل عن قدرة الحكومة السورية على توفير مثل هذا المبلغ لمواجهة هذا التحدي.