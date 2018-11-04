أمريكا ترحب بإيصال المساعدات لـ"الركبان" بسوريا وتنوه بدور روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّرت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن ترحيبها بإيصال المساعدات الإنسانية لمخيم الركبان في سوريا، لافتة إلى الدور الذي لعبته روسيا في إقناع النظام السوري.

وقالت نويرت في بيان: "نرحب بأخبار تمكن الأمم المتحدة أخيرا من البدء بتسليم المساعدات إلى مخيم الركبان من دمشق، ويأتي ذلك بعد أشهر من الضغوط من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا على النظام السوري للسماح بالأمم المتحدة بإيصال مساعدات تشتد الحاجة إليها للنازحين في الركبان".

وتابعت قائلة: "نثني أيضا على دور روسيا في إقناع النظام بالامتثال أخيرا لتصريحات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من خلال إصدار الموافقات الإدارية المطلوبة لتتحرك هذه القافلة. كما نأمل أن تستخدم روسيا نفوذها مع النظام لمعالجة عدم إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الجزء الأكبر من سوريا".

وأضافت المتحدثة الأمريكية: "ونثني أكثر ما نثني على الجهود الشجاعة والتي لا تكل من جانب العاملين في المجال الإنساني الذين يتولون تنفيذ هذه العمليات. ونأمل أن ترسي عملية التسليم هذه أسس إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودائم وبدون عوائق إلى الركبان وكافة المناطق المحتاجة عبر سوريا من خلال عمليات التسليم عبر الخطوط والحدود بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2393، وسنواصل جهودنا الدبلوماسية لضمان تحقق ذلك".