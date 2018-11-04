أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في الشرق الأوسط، أن الأطفال في اليمن يعيشون في "جحيم"، وأشار إلى أن طفلا يموت هناك كل 10 دقائق، وذلك خلال كلمة ألقاها في العاصمة الأردنية، عمّان، الأحد.

وقال غييرت كابيلايري إن أطفال اليمن يعيشون في جحيم، وتطرق إلى قضية طفلة يمنية تدعى أمل، والتي أصبحت صورتها على غلاف صحيفة نيويورك تايمز رمزا لمعاناة اليمنيين خلال سنوات الحرب، ولفت إلى أن أمل ليست الطفلة الوحيدة التي تعاني في اليمن.

وكشف المدير الإقليمي ليونيسيف في الشرق الأوسط، عن أن طفلا يموت كل 10 دقائق في اليمن بسبب أمراض يمكن علاجها بسهولة، وأشار إلى أن 30 ألف طفل يموتون كل عام، ويلعب سوء التغذية دورا أساسيا في موتهم.

وأضاف كابيلايري قائلا: "هناك 1.8 مليون طفل يعاني سنويا من سوء التغذية في اليمن، 40 ألف طفل يعانون من حالات سوء تغذية تهدد حياتهم كل يوم".

يذكر أن الحرب المندلعة منذ 3 سنوات في البلاد بين قوات التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، خلفت 10 آلاف قتيل على الأقل.