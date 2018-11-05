علاء مبارك يتساءل: ما هي "أكذوبة القرن"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "يا تري ما هي أكذوبة القرن؟".. سؤال طرحه نجل الرئيس المصري الأسبق، علاء مبارك، مساء الأحد، ليستكمل بعدها بمجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" عن فترة حكم أبيه وما تردد حول ثروته التي وصف ما قيل بشأنها بـ"أكاذيب"، وفقا لتعبيره.

وقال علاءمبارك: "من الصعب تصديق أن كل هذة الفبركة والأكاذيب ومليارات الدولارات أخطاء غير مقصودة!، وبالتأكيد لم يكن توقيت إطلاقها صدفة أيضاً!"، متسائلا: "يا تري من المسؤول وما الهدف ومن المستفيد من إطلاق وتكرار هذه الأكاذيب والمصطلحات!"، معتبرا أنها "أسئلة تبحث عن إجابات!".

ويرى علاء مبارك أنه "من أغرب الأكاذيب أيضاً ما تم ادعاؤه وتداوله في مجلة مصرية مشهورة أن نائبة الأتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قالت في حديث لهذة المجلة إن نظام مبارك نهب ٥ تريليون دولار!! وهو الخبر الذي نفاه مكتبها وسفير الاتحاد الأوربي، ورغم ذلك لم يُنشر هذا النفي واستمر تداول الخبر على أنه حقيقة".

وتابع: "الغريب أن كل من أطلقوا هذة المليارات هم أنفسهم من كذبوها وأنكروها فيما بعد، ولكن بعد أن حققت الهدف المنشود"، مستكملا بأنه "بدأ هذا النهب في ٢٠١١ في الجارديان عن ثروة قيمتها ٧٠مليار دولار، ثم جون كيري عضو مجلس الشيوخ الذي أعلن بتجميد 31.5 مليار لمبارك في أمريكا ثم أ/ هيكل (محمد حسنين هيكل) عن ثروة تتراوح ببين 9/ 11 مليار إلخ، ثم ظهرت مستندات مزورة لبنك باركليز عن ثروة منهوبة لمبارك قيمتها ٦٢٠ مليار دولار!"، حسب نص تغريدته.

وأضاف: "لقد تحمل القرن الكثير، نادي القرن وله كل الاحترام والتقدير، ومحاكمة القرن وصفقة القرن وأُضيف أكذوبة القرن! وتستحق أكذوبة أموال مبارك المنهوبة لقب أكذوبة القرن بلا منافس، والحقيقة أن الذي تم نهبه أكبر وأخطر بكثير من أكذوبة أموال مبارك المنهوبة وهو نهب وسرقة عقول الناس"، حسب قوله.

وقال علاء مبارك: "تلعب الصحافة والاعلام دوراً مهماً في تشكيل وتوجيه الرأي العام ونشر الحقائق للجماهير، وللأسف وعلى مدار السنوات السابقة افتقد البعض وخاصة في الصحافة والاعلام المصري إلى الكثير من هذة القيم والمباديء، واعتمدوا على نشر كم هائل من المعلومات والقصص المفبركة لتضليل الرأي العام"، خاتما بالعامية المصرية: "مين يجمع: ٦٢٠مليار دولار +٧٠ مليار + ٣١.٥ مليار + ٥ تريليون بتوع أشتون + مبلغ الأستاذ رحمه الله عليه نقول ٩ مليار دولار = ....."، حسب تعبيره.