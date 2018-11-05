حصري لـCNN.. أبرز 10 تصريحات لنجلي خاشقجي في أول لقاء لهما

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- وجَّه نجلا الصحفي المقتول جمال خاشقجي نداءً عاطفياً لإعادة جثمان والدهما، في أول مقابلة لهما أجرتها شبكة CNN معهما، منذ أن قُتل في القنصلية السعودية في اسطنبول قبل شهر.

في السطور التالية ترصد CNN أبرز ما جاء على لسان نجلي خاشقجي:

1. "كل ما نريده الآن هو دفنه في البقيع (المقبرة) في المدينة المنورة (السعودية) مع باقي أفراد عائلته"، و"تحدثنا عن ذلك مع السلطات السعودية، ونأمل فقط أن يحدث ذلك قريباً".

00:23 تصريحات نجلي خاشقجي لـCNN عن دفن والدهما بالبقيع

2. "كان جمال شخصا معتدلا. كان يحب الجميع. كانت لديه خلافات وقيم مشتركة مع الجميع"، و"أرى الكثير من الناس يخرجون الآن ويحاولون المطالبة بإرثه ولسوء الحظ فإن بعضهم يستخدم ذلك بطريقة سياسية لا نتفق معها تماما"، و"الرأي العام مهم ... لكن خوفي هو أنه أكثر تسييساً. فالناس يجرون تحليلات قد توجهنا بعيداً عن الحقيقة".

3. جمال "رجل معتدل لديه قيم مشتركة مع الجميع... رجل يحب بلده، الذي كان يؤمن بقدراته وإمكانياته"، و"لم يكن أبدا منشقا. إنه يؤمن بالملكية أنها الشيء الذي يبقي البلاد معا. وهو يؤمن بالتحول الذي يمر بها".

00:42 تصريحات نجلي خاشقجي لـCNN عن إيمان جمال بالمملكة وقدراتها

4. في تعبير عن مهنة والدهما كصحفي، يقولان إن خاشقجي كان "مثل نجم موسيقى الروك أند رول" عندما خرجا معه في المملكة العربية السعودية، لافتين إلى أنه "كان شخصية عامة أعجب بها الجميع." و"أنت لا ترى ذلك كثيرا في وسائل الإعلام، في وسائل الإعلام المطبوعة".

00:30 تصريحات نجلي خاشقجي لـCNN عن مهنة والدهما كصحفي

5. "مصدرنا هو نفس المصدر الذي لديك. إنه لغز. هذا يضع الكثير من الأعباء علينا - جميعنا. إن الجميع يسعى للحصول على معلومات مثلما نفعل. إنهم يعتقدون أن لدينا إجابات، ولسوء الحظ لم نفعل ذلك".

00:17 تصريحات نجلي خاشقجي لـCNN عن مصادر معلوماتهما

6. "السبب الرئيسي وراء اختياره العيش في تركيا هو أن يكون قريبا من عائلته. لديه علاقة خاصة جدا مع جميع شقيقاته. كان من الصعب علينا جميعا سماع الأخبار المأساوية".

7. "الأمر صعب، ليس سهلاً. خاصة عندما تصبح القصة كبيرة. ليس الأمر سهلاً، إنه أمر مربك. حتى الطريقة التي نحزن بها، إنها مربكة بعض الشيء" و"في الوقت نفسه، نحن ننظر إلى الإعلام والمعلومات المضللة. هناك الكثير من الصعود والهبوط. نحن نحاول أن نكون عاطفيين وفي نفس الوقت نحاول الحصول على القصة - القطع والقطع من القصة لإكمال الصورة بأكملها، إنها مربكة وصعبة، إنها ليست حالة طبيعية وليست موتًا طبيعيًا".

00:31 تصريحات نجلي خاشقجي لـCNN عن وقع القضية على العائلة

8. صلاح يقول إن مصافحته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل مغادرته السعودية قبل أسبوعين قد أسيء تفسيرها على نطاق واسع، موضحا: "أعني أنه لم يكن هناك شيء، لقد كانوا على وشك تحليل الوضع برمته"، مضيفا: "أنا أفهم لماذا يحاولون القيام بذلك. إنهم يحاولون الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات من أي شيء، وهو أمر نقوم به أيضًا. أحيانًا ما تكون مجرد ادعاءات لا أساس لها، وأحيانًا أي معنى"

9. خلال المحادثة لفت صلاح إلى أنه ينتظر انتهاء التحقيق وخروج الحقائق.

00:19 تصريحات نجلي خاشقجي لـCNN عن انتظار ظهور الحقائق

10. "لقد أكد الملك أن جميع المعنيين سيقدمون للعدالة. وأنا أؤمن بذلك. وهذا سيحدث. وإلا لما كان السعوديون سيبدأون تحقيقا داخليا".