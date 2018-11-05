قطر تستنكر الزج باسمها في "خلافات البحرين": لا تليق بالدول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استنكرت قطر، الإثنين، "الاستمرار في الزجّ باسمها في خلافات البحرين السياسية وصراعاتها الداخلية، وذلك على إثر الحكم الأخير على المواطن البحريني علي سلمان فيما عرف إعلاميا بقضية التخابر مع قطر، وهي التهمة التي نفتها"، حسب بيانها.

وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية: "ندعو المؤسسات المعنية في البحرين إلى التعامل مع الرأي العام المحلي لديها والرأي العام الخليجي والدولي بقدرٍ أكبر من الجدية والمسؤولية وعدم اللجوء إلى تسييس القضاء لديها أو الزجّ باسم دولة قطر لصالح حسابات سياسية ثبت أنها ضيقة الأفق ولا تليق بالدول".

كانت محكمة الاستئناف العليا البحرينية قد أسقطت، الأحد، حكم البراءة الصادر بحق القيادي الشيعي والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المعارضة المحلولة، علي سلمان، وأصدرت بحقه وشخصين آخرين حكما بالسجن المؤبد.

ووجهت المحكمة تهم "التعاون" و"نقل معلومات حساسة" لمسؤولين في الحكومة القطرية، للمتهمين الثلاثة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية دون أن تذكر أسماءهم.