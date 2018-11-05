دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – زار ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عددا من المصابين من عناصر الجيش السعودي على الحدود مع اليمن، في مدينة الأمير سلطان الطبية في الرياض، وذلك بالتزامن مع تكثيف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، عملياته للسيطرة على ميناء مدينة الحُديدة، وسط مطالبات دولية بفرض وقف لإطلاق النار في اليمن.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مقاطع فيديو تظهر زيارة ولي العهد لعدد من المصابين من أفراد الجيش السعودي وحديثه معهم مرددا عبارة "بيض الله وجهكم"، كما سلمهم جوائز تكريما لجهودهم والتقط صورا معهم.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي لمصابي الجيش السعودي متزامنة مع تكثيف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عملياته من أجل السيطرة على ميناء الحُديدة الاستراتيجي.

وقد أشارت وسائل إعلام سعودية رسمية إلى أن القوات المدعومة من المملكة تمكنت من السيطرة على عدد من القرى الشرقية للحُديدة، كما أنها وصلت إلى مناطق مهمة في عمق المدينة.

بدوره، قال أحد قياديي الحوثيين، محمد علي الحوثي: "نستنكر استهداف المدنيين بشكل متعمد، ونعتبرها محاولة لمنع الوصول إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام"، على حد تعبيره.

وقد قال صحفي يمني يدعى باسم الجناني لـCNN إن المعارك تجري في محيط المدينة، وأشار إلى أن التحالف يهدف إلى محاصرة المدينة وتطويق الحوثيين وقطع الطرق التي تصل الحُديدة ببقية المحافظات اليمنية.

يذكر أن هذه المعارك تأتي بعد أيام قليلة من مطالبات دولية بإيقاف الحرب في اليمن وفرض وقف لإطلاق النار من أجل إنقاذ اليمنيين من المجاعة.