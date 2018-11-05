أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت المملكة العربية السعودية إنها تحقق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي وستقدم الجناة إلى العدالة، في مراجعة مقررة لسجلات حقوق الإنسان في جنيف، الإثنين.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر بن محمد العيبان، أنه "أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيهات؛ وبدأت النيابة العامة إجراءات للتحقيق في هذه القضية وفق الأنظمة المعمول بها، تمهيداً لإيجاد كل الحقائق وتقديم جميع المشتبه بهم إلى العدالة ومقاضاة جميع المدانين بهذه الجريمة"، وفقا لما جاء في خطابه المتلفز.

وفي حديثه خلال المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال العيبان إن "المملكة العربية السعودية ملتزمة بالعدالة".