العتيبة: على إيران احترام سيادة كل الدول.. والإمارات تدعم نهج أمريكا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوسف العتيبة، أن بلاده "تدعم بقوة" نهج الولايات المتحدة فيما يتعلق بـ"المخاوف العالمية بشأن سلوك إيران".

وقال العتيبة، في بيان، إن "الإمارات العربية المتحدة ستستمر بالعمل عن كثب مع أمريكا وحلفائها في المنطقة، والدول الأخرى لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والسياسية لتحميل إيران مسؤولية أنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه".

وأشار العتيبة، قبل ساعات من دخول العقوبات على قطاع الاقتصاد والنفط، إلى أنه يجب على إيران "احترام سيادة كل الدول" وإيقاف برنامج الصواريخ الباليسيتة ودعمها لوكلائها الذين ينشرون العنف، والتراجع عن دعم الإرهاب وترسيخ الطائفية، وجعل علاقتها طبيعية مع الدول المجاورة "المتطلعة للترحيب بها كمساهم إيجابي في السلام والازدهار في المنطقة".

وفي المقابل، تعهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الإثنين، بمواصلة بيع نفط بلاده، وذلك مع يوم سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران، كما أضاف أن بلاده سوف "تخرق بفخر العقوبات الجائرة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، في وقت سابق، بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ أمريكا، مشيراً إلى أن طهران بدت "على وشك السيطرة على الشرق الأوسط" قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت مؤخرا.