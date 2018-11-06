تعطيل العمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر مجلس الوزراء الكویتي تعطیل العمل، الثلاثاء، في جمیع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومیة والمدارس، وذلك بسبب "سوء الأحوال الجویة"، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأعلن وزیر التربیة والتعلیم العالي الكویتي، الدكتور حامد العازمي، عن تعطیل الدراسة، الثلاثاء، في جمیع المدارس بمختلف المراحل التعلیمیة وكلیات الهيئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب وكلیات جامعة الكویت بسبب "سوء الأحوال الجویة".

ولفت العازمي إلى أن القرار جاء بناء على "تعلیمات مجلس الوزراء وذلك حرصا على سلامة الطلبة والهيئة التعلیمیة والإداریة".

في السياق نفسه، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية في بيان مقتضب عبر حسابها على موقع "تويتر"، صباح الثلاثاء، أنه "حرصاً على سلامة موظفيها وبناءً على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل بنظام العمل الصباحي اليوم الثلاثاء ٦/١١/٢٠١٨، واعتباره عطلة رسمية مع استمرار العمل بنظام الورديات كالمعتاد نظراً لسوء الأحوال الجوية وتتمنى الكويتية للجميع السلامة".

كما أضافت بعدها أنه "تود الخطوط الجوية الكويتية التأكيد بأن حركة تسيير رحلاتها من مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي، وأن الجدول التشغيلي للخطوط الجوية الكويتية مستمر ولا يوجد أي إلغاء للرحلات".