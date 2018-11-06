دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات، أنور قرقاش، موقف حركة حماس الداعم للحكومة الإيرانية بما يخص العقوبات التي فرضتها أمريكا على طهران، معتبرا أن الحركة تُدخل القضية الفلسطينية في متاهات هي في غنى عنها، واصفا حماس بـ"الأداة الإيرانية".

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تضامن حماس ووقوفها إلى جانب الحكومة الإيرانية لا يراعي القلق الخليجي والعربي تجاه تدخلات طهران الإقليمية، موقف حماس لا داعي له ويدخل القضية الفلسطينية في متاهات هي في غنى عنها، كما يؤكد الرأي القائل إن الحركة في توجهاتها ما هي إلا مشروع أداة إيرانية إقليمية".

وكانت حماس قد نشرت عبر صفحتها غير الموثقة على موقع تويتر موقفها الداعم لإيران في وجه العقوبات الأمريكية قائلة في بيان لها: "ندين بشدة إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية".

وبدأ سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها على طهران، الإثنين، وقد استهدفت أكثر من 700 فردا ومؤسسة إيرانية، وشملت قطاعات النفط والطاقة والمعادن والسيارات والذهب، بالإضافة إلى التعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وتم استثناء المواد الغذائية والدواء والمساعدات الإنسانية.