رونيه طرابلسي.. ثالث وزير يهودي في تاريخ تونس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عين رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، رجل الأعمال اليهودي، رونيه طرابلسي، وزيرا للسياحة، وفقا لما قاله متحدث باسم الرئاسة التونسية لـCNN.

وقال المتحدث: "رونيه طرابلسي، وزير السياحة الجديد، يهودي بالفعل"، وأضاف قائلا: "هو تونسي يهودي ولد وترعرع في تونس"، على حد تعبيره.

ويأتي تعيين طرابلسي وزيرا للسياحة ضمن التعديلات الوزارية التي أعلنها الشاهد، الإثنين، ورفضها الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي.

وسيكون طرابلسي ثالث وزير يهودي في الدولة ذات الأغلبية المسلمة، تونس، منذ أن حصلت على استقلالها من فرنسا عام 1956، وفقا للمتحدث.