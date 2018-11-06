لافروف: عقوبات أمريكا على إيران غير شرعية وانتهاك لمجلس الأمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، بأن العقوبات الأمريكية على إيران "غير شرعية على الإطلاق، كما رأى أنها "تنتهك قرارات مجلس الأمن".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي إن العقوبات الأمريكية "لا يمكن إلا أن تسبب خيبة أمل عميقة"، مضيفاً أن "اتباع سياسة تستند إلى الإنذارات والمطالب الأحادية في هذا الزمن أمر غير مقبول"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "في إطار مجموعة المشاركين في خطة العمل المشتركة، يتم تطوير آليات تسمح مواصلة تنفيذ أحكام هذه الوثيقة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع إيران ودون مشاركة الولايات المتحدة"، كما رأى أن ذلك "ليس بالمسألة البسيطة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعادت، الإثنين، فرض جميع العقوبات التي رفعتها عام 2015 كجزء من الاتفاق النووي الإيراني، على إيران، كما زادت إدارة ترامب 700 شخصية ومؤسسة إيرانية، ومن ضمنهم 50 مؤسسة مالية على قائمة العقوبات.