أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا لفرض عقوبات على ليبيا، من أجل المساهمة بمكافحة العنف الجنسي، وقد حصلت CNN على بيان، بشكل حصري، من قبل وزير الخارجية الهولندي، اعترافا بجهودها في الكشف عن تجارة البشر في ليبيا.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، الإثنين في بيان يسبق الإعلان الرسمي حصلت مراسلة CNN، نعمة الباقر، عليه بشكل حصري: "يحدث العنف الجنسي على طول خط الهجرة في ليبيا"، وأضاف قائلا: "سعيد بأن تفرض عقوبات على لبيبا من أجل مكافحة العنف الجنسي تحديدا".

بدوره، قال مبعوث هولندا للأمم المتحدة، كارل فان أوستيروم، للصحفيين في محيط قاعات مجلس الأمن، الإثنين، عن القرار: "هذا يعني أن مرتكبي العنف الجنسي في مخيمات اللجوء، والذين يغتصبون النساء، سيكونون عرضة للعقوبات، لذلك فنحن نعتقد أن هذه خطوة هامة".

وقال سفير هولندا للأمم المتحدة أن بلاده عملت عن كثب في هذه القضية مع CNN "التي أتت بأول تقرير عن الوضع على الأرض في ليبيا"، على حد تعبيره.