القائم بالأعمال الأمريكي في قطر عن خطاب الشيخ تميم: كلمات تنويرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصف وليام غرانت، القائم بالأعمال الأمريكي في قطر، كلمات أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد، خلال افتتاح الدورة 47 لمجلس الشورى بأنها "كلمات تنويرية".

جاء ذلك في تغريدة للقائم بالأعمال الأمريكي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "سررت بحضور افتتاح مجلس الشورى هذا الصباح. أبعث بأطيب التمنيات إلى جميع أعضاء مجلس الشورى في دورته القادمة.. كلمات تنويرية وملهمة من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك رئيس مجلس الشورى السيد أحمد بن عبدالله آل محمود".

وكان أمير قطر قال في كلمته: "من المؤسف حقا استمرار الأزمة الخليجية كشف عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي في تحقيق أهدافه، وتلبية طموحات شعوبنا الخليجية، ما أضعف من قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر، وهمش دوره الإقليمي والدولي.. عسى أن يستفاد من الأزمة الراهنة في تطوير المجلس على أسس سليمة تشمل آليات لحل الخلافات وتضمن عدم تكرارها مستقبلا".

وتطرق الأمير لملف اليمن، حيث قال: "إننا نؤكد على موقفنا الثابت، بالحرص على استقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، وندعو جميع الأطراف لوقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار لحل هذه الأزمة سياسيا، فقد ثبت أنه لا يوجد حل عسكري للخلافات اليمنية، التي سبق أن أظهر الشعب اليمني الشقيق قدرته على تسويتها في الحوار الوطني".

أما في الشأن السوري، فقال: "إننا منذ بداية الأزمة نحرص على أن تبقى سوريا وطنا موحدا، وندعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الحل السياسي الذي يخرج سوريا من أزمتها ويلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والأمن والاستقرار، وفقا لبيان جنيف (1)، وسنواصل تقديم كافة أوجه الدعم للشعب السوري الشقيق".