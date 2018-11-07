دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، برايان هوك، إن إيران مُنحت الفرصة الأفضل على الإطلاق من قبل أمريكا عبر توقيع الاتفاق النووي معها لكنها لم تستغل ذلك، ورأى أن الشعب الإيراني يدرك أن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد سببها النظام الإيراني وليس أمريكا، وفقا لتصريحات نقلتها السفارة الأمريكية في الإمارات، الأربعاء.

وقال هوك: "عانى الشعب الإيراني من سوء الإدارة الاقتصادية لأكثر من 39 عاما، يعلم الإيرانيون جيدا أن سبب مشاكلهم الاقتصادية هو النظام الإيراني وليس الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف مبعوث أمريكا الخاص للشؤون الإيرانية قائلا: "النظام الإيراني هو السبب المباشر لضعف الاقتصاد الإيراني، فهو نظام ثوري ينفق المال على العنف والإرهاب في الشرق الأوسط".

وتابع هوك قائلا: "حصل النظام الإيراني على الفرصة الأفضل على الإطلاق من الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح في موقع أفضل، عبر الاتفاق النووي الذي تم إبرامه".

وأوضح المبعوث الخاص لإيران وجهة نظره قائلا: "تحصلوا (الإيرانيون) على 100 مليار دولار جراء رفع العقوبات، مليار ونصف المليار دولار كسيولة، وبدلا من أن يتم استثمار هذه المبالغ على الشعب الإيراني، قرروا أن ينفقوها في لبنان وسوريا واليمن والعراق، وعلى حركة حماس في فلسطين، كما يفعلون دائما"، على حد تعبيره.

يذكر أن واشنطن كانت قد أعادت فرض عقوبات على إيران، وقد بدأ سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، الإثنين، وذلك بعد أشهر من إعلان أمريكا انسحابها من الاتفاق النووي مع طهران.