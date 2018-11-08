دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية، الخميس، أن الجيش السوري تمكن من تحرير "مختطفات السويداء" بعد "معركة طاحنة" مع تنظيم داعش.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أنه "بعملية بطولية ودقيقة قامت مجموعة من أبطال الجيش العربي السوري في منطقة حميمة شمال شرق تدمر بالاشتباك المباشر مع مجموعة من تنظيم داعش الإرهابي والذي اختطف نساء وأطفالا من محافظة السويداء قبل أسابيع".

وأضافت أنه "بعد معركة طاحنة استطاع أبطال الجيش العربي السوري تحرير جميع المختطَفات الـ١٩، وقتل الإرهابيين المختطِفين"، حسب وكالة الأنباء السورية.

ولفتت الوكالة الأنظار إلى أنه "كانت قرى في ريفي المحافظة الشرقي والشمالي تعرضت في الـ25 من يوليو/ تموز لهجمات إرهابية بالتزامن مع عمليات إرهابية انتحارية في مدينة السويداء تسببت بارتقاء عدد من الشهداء وخطف عدد من المدنيين جلهم من النساء والأطفال"، حسب ما نقلته على موقعها الإلكتروني.