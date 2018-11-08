كيف رد مسؤول أمريكي على سؤال: هل واشنطن مستعدة لقبول بقاء الأسد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال جيمس جيفري، ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بالشأن السوري، إن سياسة بلاده لا ترتكز على شخصيات في حد ذاتها، بل في حكومة يمكن العمل معها، على حد تعبيره.

جاء ذلك في رد لجيفري على سؤال: "إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لقبول بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة في خلال هذه الفترة الانتقالية؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل لديكم موعد نهائي له للبقاء في السلطة أم لا؟" حيث أجاب: "أولا، ثمة عدد من المواعيد النهائية في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ونأمل أن يتم الوفاء بهذه المواعيد النهائية بمجرد تشكيل اللجنة الدستورية، وبخاصة عندما يتم تنظيم الانتخابات".

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بنظام الأسد، لا تركز سياستنا على الشخصيات في حد ذاتها، ولكن على ما تقوم به الحكومة السورية. نحن بحاجة إلى حكومة سورية لا تدفع نصف سكانها إلى مغادرة البلاد، وهذا بالفعل ما حصل. نحن بحاجة إلى حكومة لا تشن حرب إجرامية على شعبها ولا تستخدم الأسلحة الكيمياوية ولا تهدد جيرانها ولا توفر قاعدة لمشروع الطاقة الإيراني ولا تنشئ أو تتسبب في إنشاء حركات إرهابية مثل داعش".

وأضاف: "إذا عرضت علينا حكومة سورية تستوفي هذه المعايير، فستكون هذه حكومة سورية يمكننا العمل معها. إذن لا يتعلق الأمر بالشخصيات".