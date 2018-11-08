دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء اليمنية، الأربعاء، بأنه تقرر تعيين الفريق الركن محمد علي المقدشي، وزيراً للدفاع، وذلك وفقا لـ"القرار الجمهوري رقم (71) لسنة 2018".

ونصت المادة الثانية من القرار المذكور على "تعيين اللواء الركن بحري عبدالله سالم علي النخعي، رئيساً لهيئة الأركان العامة، ويرقى إلى رتبة فريق".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه "قضت المادة الثالثة والأخيرة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

في الوقت نفسه، صدر القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 2018، الذي قضت المادة الأولى منه بـ"تعيين الأخ أحمد سالم ربيع علي محافظاً لمحافظة عدن"، فضلا عن صدور "القرار الجمهوري رقم (73) لسنة 2018، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ محمد نصر عبدالرحمن شاذلي وكيل أول محافظة عدن"، وفقا للنص المذكور على وكالة الأنباء اليمنية.