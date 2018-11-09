الأردن: طوارئ في العقبة وتحذير من سيول.. و3 وفيات إثر أمطار كثيفة بضبعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأردنية، ناصر الشريدة، جاهزية كل من شركة تطوير العقبة وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانيء وشركة العقبة للنقل واللوجستيات للتعامل مع حالة الطقس المتوقعة عبر تجهيز كافة الآليات المناسبة للتعامل مع أي طاريء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الجمعة.

وقال الشريدة إنه "من خلال القراءة لحالة الطقس ستشهد العقبة خلال الساعات المقبلة تدفقا للسيول المندفعة من الجبال المحيطة فيها" مهيبا بالأردنيين "الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم سلوك الشوارع والمناطق التي تشهد حالات لتدفق السيول في العبارات والقنوات القريبة منها". كما دعا المواطنين إلى "عدم الاقتراب من مجاري السيول والعبارات لتصوير تدفق المياه؛ حرصا على سلامتهم ولإفساح المجال للأجهزة المختصة للتعامل مع الحالة الجوية كما ينبغي، ووفق الخطط الموضوعة لذلك".

بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن "الهطول المطري الكثيف في منطقة ضبعة الآن أدى إلى إغلاق الطريق الصحراوي بالاتجاهين بعد أن غمرت المياه المنطقة، ما أدى إلى وفاة 3 مواطنين (سيدتان وطفلة)، وتوقف عدد كبير من السيارات في المنطقة بعد تعطل حركة السير بالمنطقة".

وقالت غنيمات إنه "قد تحركت في الأثناء طائرة استطلاع جوي لغايات تمشيط المنطقة للوقوف على الحالة"، حسب وكالة الأنباء الأردنية. ونبهت من أن "الهطول المطري ما زال مستمراً"، وأهابت بالمواطنين "التعامل مع الحالة الجوية بمنتهى الجدية والحرص نظرا ً لخطورتها وتوقع استمراها خلال اليومين المقبلين". وقالت إنه "تم تأمين 60 شخصا إلى مناطق آمنة من منطقة ضبعة ونقل 9 أشخاص إلى مستشفى النديم، وقد يكون هناك وفيات"، حسب تعبيرها.