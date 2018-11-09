استقالة واعتذار من وزير الأشغال الكويتي إثر موجة الأمطار الغزیرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تقدم وزیر الأشغال العامة وزیر الدولة لشؤون البلدیة الكویتي، المهندس حسام الرومي، الجمعة، باستقالته من منصبه وتحمله مسؤولياته الأدبية إثر "الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنین والمقیمین جراء موجة الأمطار الغزیرة التي شهدتها البلاد" مؤخرا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وعبر الرومي في استقالته عن "عمیق أسفه" إزاء "الأضرار الكبیرة التي لحقت بممتلكات المواطنین والمقیمین جراء موجة الأمطار الكثیفة".

وقال إنه "یعلم الجمیع بأنني مستجد في عملي بوزارة الأشغال العامة، وقد حرصت على بذل قصارى جهدي من أجل الإضطلاع بمسؤولیاتي في تطویر العمل والحرص على المال العام ومكافحة مظاهر الفساد ودفع عجلة العمل مع زملائي الوزراء تحت قیادة الشیخ جابر المبارك الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء، والتزاما بتوجيهات أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمین الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف أنه "انطلاقا من مسؤولیتي الأدبیة وتعزیزا للنهج الذي اختطه رئیس مجلس الوزراء في تحمل تبعات المسؤولیة الجسیمة، التي تتحملها الحكومة فقد تقدمت باستقالتي إلى الرئیس".

ونوه الرومي بما لمسه من أمیر الكويت وولي عهد البلاد ورئیس الحكومة والوزراء من "دعم مشهود"، معربا عن اعتذاره لكافة المواطنین والمقیمین الذین تعرضوا للضرر.

كما أعرب عن شكره وتقدیره لـ"الجهود المخلصة التي قام بها المسؤولون في الأجهزة الحكومیة في التعامل مع هذا الظرف القاهر، ومحاولة تقلیل حجم الأضرار إلى حدها الأدنى والتي یجدر الإشارة بها وإنصافها، سائلا المولى القدیر لكویتنا الغالیة دوام الاستقرار، والتقدیم والرفاه تحت رایة قیادتنا الحكیمة"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.