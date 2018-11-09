ظريف لبومبيو عن مساعدات السعودية لليمن: ألا تشعرون بالخجل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتقد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، تصريحات نظيره الأمريكي، مايك بومبيو حول المساعدات الإنسانية التي تقدمها السعودية لليمن، وذلك في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال ظريف وفقا لما ترجمته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "السید بومبیو؛ هل تعرف ما هي القضیة؟! ان الیمنیین هم المسؤولون اساسا عن المجاعة التی یواجهونها !! لقد كان علیهم ان یسمحوا لاذنابكم السفاحین الذین ینفقون ملیارات الدولارات لقصف حافلات مدارسهم و'الملایین لخفض مشكلة المجاعة' (حسب زعم بومبیو)، لیقوموا بابادتهم بلا مقاومة، ألا تشعرون بالخجل؟".

ويذكر زعيم جماعة "أنصار الله" عبدالملك بدر الدين الحوثي، تعهد بمواصلة القتال ضد "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده السعودية، رغم دعوات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، وذلك في خطاب بثته قناة المسيرة التابعة للجماعة، الأربعاء.

وكان كل من وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ووزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وجها دعوة لجميع المشاركين في الحرب الأهلية في اليمن إلى الموافقة على وقف إطلاق النار "خلال الثلاثين يومًا القادمة".