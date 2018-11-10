ارتفاع عدد ضحايا سيول الأردن.. وإخلاء السياح في البترا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، ارتفاع عدد ضحايا السيول التي ضربت البلاد، الجمعة، إلى 7 وفيات.

ودعت غنيمات "المواطنين القاطنيّن بالقرب من المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول والجسور والأنفاق إلى اخلاء منازلهم؛ حفاظا على حياتهم نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة هذه الليلة ونهار الغد"، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وطلبت من "قاطني هذه الأماكن والمناطق التوجه إلى المدارس القريبة منهم على الفور، حيث تم فتحها كمراكز إيواء للمتضريين من الحالة الجوية وممن يضطرون إلى إخلاء منازلهم جراء ذلك".

وأوضحت أنه "ستكون عمليات الإخلاء بالتنسيق مع مجالس البلديات والمحافظات ومدراء الأشغال العامة والأمن العام والدفاع المدني". وقالت غنيمات إنه "تم وقف جميع الرحلات إلى المناطق السياحية والأثرية ليوم غد السبت بسبب الحالة الجوية غير المستقرة".

ونبّهت إلى أن "الحالة الجوية السائدة ستكون صعبة وتحديدا بعد منتصف هذه الليلة ويوم غد بسبب غزارة سقوط الأمطار، والتحذير من تشكل السيول". وبينت أن "عمليات الإنقاذ مستمرة لإخراج المواطنين المحاصرين وتسيير السيارات العالقة على الطريق الصحراوي".

في الوقت نفسه، قال التلفزيون الأردني عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن قوات الجيش الأردني "تحرك تعددا من الطائرات والقوارب والناقلات للإنقاذ وتوفير الإنارة وعمليات البحث في المناطق التي داهمتها السيول".

كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية أن شهدت مناطق لواء البترا شهدت، مساء الجمعة، تساقطا غزيرا للأمطار، ما أدى إلى تشكل السيول في عدد من مناطق اللواء دون وقوع أية إصابات بشرية.

وقال محافظ معان أحمد العموش لوكالة الأنباء الأردنية، الجمعة، إن "السيول داهمت عددا من مناطق لواء البترا عقب تساقط كثيف للأمطار"، مضيفا أن "بعض الطرق تضررت بسبب السيول فيما لم تسجل أية إصابات بشرية في البترا".

وأضاف أن مفوضية البترا "تعمل على إخلاء السياح من داخل المحمية ونقلهم إلى الفنادق بحسب الخطة المرسومة"، مشيرا إلى أن "غرف العمليات والجهات المعنية تعمل على متابعة تداعيات الظروف الجوية الطارئة".

بدوره، أوضح مدير دفاع مدني محافظة معان العقيد سالم الصرايرة أن "الأحوال الجوية في محافظة معان ولواء البترا طبيعية للغاية عقب توقف تساقط الأمطار"، مشيرا إلى أنه "يجري التعامل مع أية طوارئ تنتج عن السيول التي شكلتها مياه الأمطار".