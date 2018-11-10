الملك سلمان يستقبل الشيخ محمد بن زايد في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، في قصر العوجا في العاصمة السعودية الرياض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت واس أن الملك سلمان وعددا من الأمراء استقبلوا الشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق له، في قصر العوجا، حيث تم استعراض العلاقات "الأخوية الوثيقة" بين البلدين.

ونقل الشيخ محمد بن زايد تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للملك سلمان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن العلاقات السعودية الإماراتية شهدت تقاربا كبيرا خلال الأعوام الماضية، إذ يشارك البلدان في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، كما أنهما فرضا مقاطعة على قطر رفقة كل من البحرين ومصر، بالإضافة إلى التقائهما سياسيا في عدة ملفات أخرى.