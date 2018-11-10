أمريكا ستوقف تزويد الوقود لطائرات التحالف باليمن بطلب منه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ستوقف الولايات المتحدة الأمريكية تزويد مقاتلات تحالف "دعم الشرعية" في اليمن بالوقود، وذلك بناء على طلب من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مضمون البيان والذي جاء فيه: "انطلاقاً من جهود المملكة العربية السعودية، والدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن، للعمل بشكل مستمر على تطوير قدراتها العسكرية وتعزيز الاعتماد على قدراتها الذاتية، تمكنت المملكة العربية السعودية ودول التحالف مؤخراً من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن. وفي ضوء ذلك، وبالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن".

وأضاف البيان: "كما تعبر قيادة التحالف عن أملها بأن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2216 بما يساهم بوقف الاعتداءات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الشعب اليمني الشقيق ودول المنطقة، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار".

ويشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ووزير الدفاع، جيمس ماتيس وجها دعوة لأطراف الصراع في اليمن لوقف إطلاق النار في غضون 30 يوما.