ترامب وماكرون يناقشان مقتل جمال خاشقجي ويبديان موقفهما من مصير الجناة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اتفق الرئيسان، الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، على الرغبة بالكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي، دون أن يؤثر ذلك على استقرار العلاقات مع السعودية، وفقا لما قاله متحدث باسم الرئاسة الفرنسية، السبت.

ففي بيان موجز بعد الاجتماع الذي جمع الرئيسين في العاصمة الفرنسية، باريس، أكد المتحدث أن ترامب وماكرون، أكدا أن أمرا "جديا جدا قد حدث"، ووصفا عملية القتل بـ"غير المقبولة".

وأضاف المتحدث أن أمريكا تعتبر السعودية "حجر الزاوية" في كل شيء في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن واشنطن تريد أن تحافظ على استقرار العلاقة مع المملكة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين لم يناقشا مصير الجناة، واعتبرا أن هذه القضية "شأن سعودي داخلي"، على حد تعبيره.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد قال في وقت سابق السبت، إن أنقرة أطلعت عدة دول من ضمنها، فرنسا وأمريكا، على تسجيلات تتعلق بمقتل خاشقجي.