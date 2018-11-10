وليد جنبلاط يوجه رسالة لحسن نصر الله.. ويضرب مثالا بفرنسا وألمانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، دعاه فيها إلى الحوار من أجل منع تدهور اقتصاد لبنان بعيدا عن إيران وسوريا، وضرب له مثالا بتقارب ألمانيا وفرنسا بعد 100 عام من اندلاع الحرب العالمية الأولى.

وقال جنبلاط عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "يا سيد حسن. في هذه اللحظة في فرنسا يؤكد الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية على التأكيد على المصالحة بعد مئة عام من اندلاع الحرب العالمية الأولى".

وتابع زعيم الحزب التقدمي اللبناني في نفس التغريدة قائلا: "أتوجه إليك كمواطن عادي من أجل التأكيد على الحوار على نقطة واحدة فقط في منع الانهيار الاقتصادي والجوع بعيدا عن الصواريخ وإيران وسوريا".

ورغم أن جنبلاط لم يلتق مع نصر الله سياسيا في كثير من الأوقات عبر تاريخ لبنان، إلا أن الهوة بينهما توسعت بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، وازدادت تدريجيا بسبب عدة ملفات حتى وصلت إلى اندلاع الحراك في سوريا عام 2011.

ويشهد لبنان تجاذبا بين الأطراف السياسية واتهامات متبادلة بتعطيل تشكيل الحكومة، رغم تطمينات الرئيس اللبناني، ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، بأن إيجاد حلول لتعقيدات تشكيل الحكومة بات وشيكا.

بدوره التقى وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، بنصر الله، السبت، وناقش معه قضية تشكيل الحكومة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.