بعد انشقاقه.. وزير إعلام الحوثي: يملكون إمكانات ضخمة وهناك صراع داخلي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عبدالسلام جابر، وزير الإعلام المنشق عن حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا في اليمن، إن لدى الميليشيا قدرات إعلامية وتقنية ضخمة مدعومة من قبل قوة إقليمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده من العاصمة السعودية، الرياض، حيث قال: "من يستهين بما يملكه الحوثيون من قدرات سواء في الجانب العسكري أو الإعلامي أو التقني، مخطئ، فإنهم يمتلكون أكبر مما تمتلكه بعض الدول".

وتابع قائلا: " داخل حركة انصار الله هناك مراكز قوى متصارعة مع بعضها وستشهد الأيام القادمة.. الانقلابيون صاروا في النفس الأخير وكلمة أنصار الله كلمة حق يراد بها باطل.. ما يحدث في مناطق الإنقلابيين هي ممارسات ميليشيات وانتهاكات جسيمة بحق معارضي الانقلابيين"، لافتا على أن "إيران واحدة من مجموعة دول تقدم المساعدات المباشرة وغير المباشرة".

وأضاف: "الانقلابيون ورغم هيمنتهم ورغم فرضهم قبضة أمنية داخل العاصمة والمدن التي يسيطرون عليها إلا أن شعبنا ورغم عدم قدرته على التعبير عن توجهاته إلا أنه في حالة احتقان ويرفض هذه الهيمنة ويتحين الفرصة المناسبة للخروج عن هذه الجماعات".

وأردف جابر قائلا: "وصولنا للرياض يفتح افاقا أوسع لإعادة الشرعية في اليمن.. اليمن سيعود للحاضنة العربية وشعبنا سيلتحم للخلاص من هذا الظلام، اليمنيون يرفضون مشاريع الهيمنة المفروضة عليهم من الخارج، وادعوا زملائي من القوى الوطنية والشرفاء لسرعة الالتحاق بالشرعية".