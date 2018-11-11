وزارة الخارجية في مصر تصدر بيانا بشأن ضرب مصرية في الكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتواصل مع السلطات الكويتية وتتابع التحقيقات، لمعرفة ملابسات ما كشفت عنه مواطنة مصرية في مقطع فيديو أشارت فيه إلى أنها تعرضت للضرب من قبل عدد من النساء الكويتيات، حسب بيان نشرته الخارجية المصرية، الأحد.

وقالت الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إنها كلفت القنصلية المصرية في الكويت بالتواصل مع السيدة التي ظهرت بالفيديو وقامت باستقبالها وزوجها في القنصلية.

وأشارت الخارجية إلى أنها أكدت للسيدة التي تدعى فاطمة عزيز، أنها تتابع التحقيقات الجارية بهذه القضية مع السلطات الكويتية، حسبما ذكر البيان.

وزارة الخارجية تتابع التحقيقات في التعدي بالضرب على مواطنة في الكويت *** في إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Sunday, November 11, 2018

وظهرت السيدة في مقطع فيديو وقالت إنها تشاجرت مع 5 نساء كويتيات أثناء وجودها على شاطئ البحر في الكويت رفقة عائلتها، وذلك بعد أن قامت إحداهن بدهس طفلها خلال قيادته لدراجة هوائية.