تداول مقطع "رمي حذاء" صوب وزير حوثي منشق في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عقده عبدالسلام جابر، وزير الإعلام المنشق عن حكومة الحوثيين "غير الشرعية" في اليمن، والذي أظهر رمي أحد الحضور ما وصفه نشطاء بـ"الحذاء" صوبه.

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من طبيعة الجسم الذي رمي أو هوية الشخص الذي أقدم على هذا الفعل، نستعرض لكم أبرز التعليقات الواردة على مقطع الفيديو الذي بثته قناة العربية.

ويذكر أن جابر قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده من العاصمة السعودية، الرياض، "من يستهين بما يملكه الحوثيون من قدرات سواء في الجانب العسكري أو الإعلامي أو التقني، مخطئ، فإنهم يمتلكون أكبر مما تمتلكه بعض الدول".

وتابع قائلا: "داخل حركة انصار الله هناك مراكز قوى متصارعة مع بعضها وستشهد الأيام القادمة.. الانقلابيون صاروا في النفس الأخير وكلمة أنصار الله كلمة حق يراد بها باطل.. ما يحدث في مناطق الإنقلابيين هي ممارسات ميليشيات وانتهاكات جسيمة بحق معارضي الانقلابيين"، لافتا على أن "إيران واحدة من مجموعة دول تقدم المساعدات المباشرة وغير المباشرة".