أدرعي ردا على نصرالله: هستيريا بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، على خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، واصفا الأخير بأنه في حالة "هستيريا" ناجمة عن فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

يقال "كلّ ما علا صوتك، كان خوفك أكبر" - هذا أفضل رد على خطاب #نصرالله الخائف من العقوبات على #إيران فمن جديد ومن داخل السرداب وبمناسبة ⁧‫#يوم_الشهيد‬⁩ يتفاخر ⁧‫نصرالله‬⁩ بالصواريخ التي يقوم بإخفائها بين بيوت الناس في القرى والبلدات والمدن اللبنانية. كما يبدو هذا التباهي والغطرسة ناتجة عن حالة الهيستريا التي يتواجد فيها بعد فرض ⁧‫#العقوبات‬⁩ الأمريكية على ⁧‫#إيران‬⁩. ⁧‫#يَسْتَبْشِرُونَ‬⁩ Posted by ‎افيخاي أدرعي- Avichay Adraee‎ on Saturday, November 10, 2018

جاء ذلك في تدوينة لأدرعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "يقال ’كلّ ما علا صوتك، كان خوفك أكبر‘ - هذا أفضل رد على خطاب نصرالله الخائف من العقوبات على إيران فمن جديد ومن داخل السرداب وبمناسبة يوم الشهيد يتفاخر ‫نصرالله بالصواريخ التي يقوم بإخفائها بين بيوت الناس في القرى والبلدات والمدن اللبنانية. كما يبدو هذا التباهي والغطرسة ناتجة عن حالة الهيستريا التي يتواجد فيها بعد فرض العقوبات الأمريكية على ‫إيران.. يَسْتَبْشِرُون".

وكان نصرالله قال في كلمته وفقا لما نقلته وكالة الانباء اللبنانية الرسمية: "تكلمون بصراحة، أن أحد أهداف العقوبات على إيران هو تغيير موقفها في القضية الفلسطينية، وهو وقف دعمها لحركات المقاومة في المنطقة، ما هو هدف معلن، وهو من المطالبات، عندما وضعوا 12 مطلبا ما هو أحد هذه المطالبات، لكن الجمهورية الإسلامية لم تفعل كما تفعل بعض الأنظمة العربية، وتقول عندي ضغط أميركي وضغط اقتصادي وضغط لا أعرف ماذا، وتتخلى عن مبادئها وعن عقيدتها وعن التزامها وعن إيمانها".

وأضاف: "الآن الرئيس بشار الأسد تبين أنه متدخل، ترك شرق الفرات وإدلب وإعمار سوريا والحل السياسي والرئيس الأسد يشتغل ويعمل بالحكومة اللبنانية.. أنا أحب أن أؤكد لكم، لا إيران لها علاقة ولا سوريا لها علاقة، الموضوع هذا هو حجمه، هناك نواب سنة مستقلون، يا أخي 8 آذار يمثلون شريحة كبيرة جدا من اللبنانيين ومن أهل السنة الكرام في لبنان، حقهم أن يطالبوا بوزير ونحن نقف إلى جانبهم. لا تضع لي إيران ولا تعمل لي صراع أميركي إيراني وسوري وهذا الكلام الفاضي".