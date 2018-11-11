أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قال متحدث باسم الرئاسة الفرنسية، السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت عملية تزويد المقاتلات السعودية المتجهة إلى اليمن بالوقود، من أجل الضغط على المملكة عسكريا ودفعها للانخراط مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمفاوضات من أجل حل الأزمة اليمنية.

وقال المتحدث باسم قصر الإليزيه في أعقاب لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفرنسية باريس، إن الرئيسين تطرقا لقضية اليمن خلال حديثهما عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

وشدد ترامب وماكرون، على ضرورة ألا تلعب قضية مقتل خاشقجي دورا مزعزعا للاستقرار في ظل وضعية معقدة وهشة، وناقش الرئيسان فرص فتح نافذة للحوار من أجل الوصول إلى حل للوضع في اليمن، حسبما قال المتحدث.

وتختلف رواية المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية مع موقف أمريكا، إذ نشرت CNN تقريرا في وقت سابق أشارت فيه إلى أن واشنطن ستوقف عملية تزويد مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بالوقود بناء على طلب من جانب الحكومة السعودية، وفقا لبيان صادر عن السعوديين.

وكان قد قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس: "ندعم قرار المملكة العربية السعودية، والذي اتخذته بالتشاور مع الحكومة الأمريكية، باستخدام القدرات الخاصة بالتحالف في عملية التزود بالوقود خلال عملياتها في اليمن".

وتابع ماتيس قائلا: "نركز على دعم الجهود التي تهدف للتوصل إلى حل للأزمة، والتي يقودها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، كما أن أمريكا ستستمر بالعمل مع التحالف والحكومة اليمنية من أجل تقليل حجم الخسائر البشرية وتوسيع الجهود الإنسانية في البلاد"، على حد تعبيره.

أما البيان السعودي فجاء فيه إن "المملكة والتحالف رفعا مؤخرا، من قدرتهما على التزود بالوقود بشكل مستقل في اليمن، وكنتيجة لذلك، وبعد استشارة الولايات المتحدة الأمريكية، طلب التحالف وقف عملية التزود بالوقود (من أمريكا) خلال عملياته في اليمن"، حسبما ذكر البيان.