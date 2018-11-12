دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصيبت حافلة إسرائيلية إثر استهداف إسرائيل بعشرات الصواريخ من قطاع غزة، الإثنين، ما أدى لتعرض أحد الركاب لإصابة خطرة.

فبعد الاشتباكات التي اندلعت بين كتائب عزي الدين القسام ودورية إسرائيلية، ليل الأحد، راح ضحيتها القيادي نور بركة وضابط إسرائيلي، أمطرت الفصائل الفلسطينية المستوطنات الإسرائيلية بعشرات الصواريخ الإثنين.

وأصيبت حافلة إسرائيلية إثر هذا الهجوم الصاروخي، ما أدى لإصابة أحد راكبيها، وفقا لفرق الطوارئ التطوعية في إسرائيل، دون الكشف عن أي ضحايا.

بدوره، أكد جيش الدفاع الإسرائيلي، إطلاق 80 صاروخا من قطاع غزة الإثنين، وأشار إلى أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية اعترضت عددا من هذه الصواريخ.