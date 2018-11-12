الحريري ينشر صورته مع أمير قطر خلال غداء أقامه ماكرون

دبي، الإمارات اعلربية المتحدة (CNN)-- نشر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، صورة جمعته مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال تواجدهما في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاء في تعليق الصورة التي نشرها الحريري، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أنها "خلال المشاركة في الغداء الذي يقيمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شرف رؤساء الدول والمسؤولين المشاركين في منتدى باريس للسلام".

كما ظهر الحريري في صورة أخرى وهو يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي ثالثة وهو مع الرئيس الفرنسي ماكرون.