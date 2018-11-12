وزير الخارجية البريطاني يكشف القضايا التي طرحها مع العاهل السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، أنه ناقش قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي وأزمة اليمن، مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وأشار إلى أنه سيلتقي بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وقال هانت في سلسلة تغريدات نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التقيت بالملك سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير، وسألتقي بولي العهد السعودي والإماراتي وعدد من السياسيين اليمنيين بعد ظهر اليوم".

وتابع وزير الخارجية البريطاني قائلا: "ناقشنا قضية خاشقجي، ولكننا تحدثنا أيضا عن الضرورة الملحة لانتهاز الفرصة وإيقاف اشتداد المجاعة وانتشار مرض الكوليرا".

وقال هانت في تغريدة سابقة: "أنا في السعودية والإمارات اليوم، لأن هناك وقت قصير لصنع الفارق، على جميع الأطراف أن تصطف خلف عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدثة ومبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، وجهود بريطانيا في مجلس الأمن".

وأبرز وزير الخارجية البريطاني سوء الأوضاع الإنسانية في اليمن مشيرا إلى أن 75% من سكان هذا البلد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية و8.4 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة، وشدد على أن هذه الكارثة الإنسانية تحتاج إلى إيجاد حل للأزمة في البلاد.