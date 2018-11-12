دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن أكثر من 200 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة على إسرائيل، تم اعتراض 60 منها، وهدد حماس بدفع "ثمن باهظ" نتيجة استهداف المدنيين الإسرائيليين.

وقال أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "حتى اللحظة تم اعتراض نحو 60 قذيفة صاروخية من قبل القبة الحديدية من بين 200 قذيفة أطلقت من قطاع غزة حيث سقطت معظم القذائف الصاروخية في مناطق مفتوحة".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة سابقة: "حماس ستدفع ثمنًا باهظًا على قرارها استهداف المدنيين الإسرائيليين بعد ظهر اليوم. حماس اختارت عن قصد استهداف المدنيين الإسرائيليين ولذلك ستشعر حجم الضربات العسكرية الإسرائيلية في الساعات القليلة المقبلة".

وشن الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، هجوما صاروخيا عنيفا على إسرائيل، الإثنين، أدى لإصابة 11 إسرائيليا على الأقل، وذلك ردا على مقتل القيادي القسامي، نور بركة، خلال عملية لقوة خاصة إسرائيلية في مدينة خان يونس، الأحد.

بالمقابل، ردت إسرائيل باستهداف عدة موقع عسكرية ومعسكرات تدريب تابعة للحركة في غزة، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.